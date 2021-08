Juventus, dopo Ronaldo in salita | “Dybala disperso, la squadra non c’è”

La Juventus inaugura l’era del dopo Ronaldo con il ko con l’Empoli, dure critiche ai bianconeri: Allegri e Dybala sul banco degli imputati.

Serata da dimenticare per la Juventus, che nella prima gara D.C.R. (dopo Cristiano Ronaldo) perde allo Stadium per 1-0 contro l’Empoli. Un passo falso doloroso, che fa seguito al pari con l’Udinese. Un punto in due gare è un ruolino a dir poco insufficiente per i bianconeri, Allegri non è nuovo a partenze al rallentatore ma in questo caso i problemi sembrano evidenti. E l’addio del portoghese c’entra solo fino ad un certo punto.

Juventus, Sconcerti duro: “Ad Allegri manca mezza squadra”

Spietata l’analisi, sul ‘Corriere della Sera’, di Mario Sconcerti, che commenta così la disfatta bianconera: “Come soluzioni, il dopo Ronaldo non è nemmeno stato accennato. Dybala è disperso, soprattutto nel primo tempo. Non capisce la posizione e come interpretarla, né come giocare il pallone. Il primo tempo è tutto ciò che la Juve non può essere, viene fuori una cosa indefinibile. Allegri tenta la soluzione collettiva, in un’ora dentro quattro giocatori, ma è la prova che non manca solo Ronaldo, manca mezza Juve. Non c’è squadra, come spesso negli ultimi due anni. Il disagio è generale, senza Ronaldo si nota di più, servirà andare oltre la sua sostituzione”.