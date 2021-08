La Juve ha esordito malissimo in casa con l’Empoli, con pochissime – forse nessuna – note positive: in panchina anche Chiellini ha detto la sua ad Allegri, colto dalle telecamere

L’esordio della Juventus all’Allianz in questa stagione è stato tutt’altro che indimenticabile. O meglio, lo è stato ma decisamente in maniera negativa. Perché la squadra di Allegri è stata pericolosa solo in pochissime occasioni nel primo tempo con Chiesa, poi l’Empoli è andato in vantaggio e non ha sostanzialmente più rischiato. “Ora bisogna stare zitti”, ha detto il tecnico toscano dopo la partita. Ovviamente sul web anche i tifosi si sono scatenati, consapevoli che serviranno altri rinforzi oltre a Moise Kean, arrivato ieri sera a Torino. Ma intanto la Juve è a quota 1 punto dopo due partite con Udinese ed Empoli. I bianconeri sono sembrati senza idee, coprivano male il campo e alla fine la squadra di Andreazzoli ha avuto vita abbastanza semplice.

Probabilmente a sintetizzare meglio il concetto è stato proprio Giorgio Chiellini, colto dalle telecamere in un confronto con Allegri durante la partita. Il capitano e leader della Juve, fresco di rinnovo, è ovviamente il veterano di questa squadra e probabilmente anche futuro allenatore. Non a caso Allegri durante la partita si è confrontato anche con lui per capire quello che non stava andando in campo. Le telecamere hanno colto lo scambio di vedute tra i due, con il tecnico che ha messo la mano davanti alla bocca ‘alla Cassano’. Non ha fatto così invece Chiellini, che dopo aver scosso la testa si è lasciato andare un laconico ‘Non è squadra’. Un labiale chiarissimo, che esprime più di ogni altra cosa il momento che sta attraversando la Juve e che sembra durare ormai da qualche mese.