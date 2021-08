Genoa-Napoli, Petagna attende il suo futuro | L’annuncio dell’attaccante

Petagna entra e segna, ma manda un messaggio chiaro al Napoli sul suo futuro: ore decisive per il passaggio alla Sampdoria

Ore decisive per il futuro di Andrea Petagna: come riportato da Calciomercato.it, l’attaccante è vicino al ritorno alla Sampdoria, squadra che lo aveva accolto nel 2013, prendendolo in prestito dal Milan. Solo tre presenze in quella sfortunata esperienza nel quartiere di Marassi per l’attaccante adesso in forza al Napoli, che intanto regala i tre punti a Spalletti contro il Genoa. Al termine della partita il messaggio è inequivocabile, ai microfoni di ‘DAZN’: “È bellissimo entrare e segnare. Ma sinceramente col mio fisico faccio un po’ fatica, ho bisogno di giocare più minuti per stare bene”.

“Non pensavo di essere qui oggi, ci sono state tante vicende questa settimana. Avevo però voglia di dimostrare quanto valgo, perché ne sono consapevole. Quando ho giocato ho sempre fatto bene, poi non mi hanno dato più la possibilità di farlo vedere. Spalletti ha detto che ci tiene a me, i miei compagni mi hanno detto che avrei segnato. Ringrazio tutti: avevo tanta carica in me” ha aggiunto poi l’attaccante. Ore decisive adesso, perché già domani potrebbe arrivare la decisione sul futuro del giocatore.