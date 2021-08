Diretta Genoa-Napoli | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it vi offre in tempo reale Genoa-Napoli, gara della seconda giornata di Serie A

Senza Osimhen (squalificato) e Zielinski (infortunato), Luciano Spalletti insegue la seconda vittoria consecutiva da allenatore del Napoli. Ospite del Genoa, la squadra azzurra tenterà di non farsi distrarre dal caso Insigne, in scadenza e ancora senza offerte per il rinnovo contrattuale. Ballardini, dal canto suo, chiede alla squadra una reazione immediata dopo la pesante sconfitta subita all’esordio in casa dell’Inter. Il tecnico rossoblu spera di riuscire a bissare l’impresa dello scorso maggio, quando la doppietta di Pandev rese inutile il gol azzurro di Politano. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Probabili formazioni Genoa-Napoli

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Masiello; Sabelli, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Kallon, Ekuban. All. Ballardini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Petagna, Insigne. All. Spalletti

