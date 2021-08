DIRETTA Salernitana-Roma | Formazioni ufficiali e cronaca

Calciomercato.it seguirà in tempo reale Salernitana-Roma, uno dei due posticipi domenicali della seconda giornata di Serie A

Tutto pronto all’Arechi per il ritorno casalingo in Serie A della Salernitana. Accompagnata a questa partita dal grande entusiasmo dei tifosi, la squadra allenata da Castori dovrà vedersela contro la Roma, rivitalizzata dalla cura Mourinho. Reduce da tre vittorie consecutive nei primi tre impegni ufficiali in giallorosso, lo Special One dovrà fare a meno dello squalificato Zaniolo. Per lo stesso motivo, tra i padroni di casa sarà assente Strandberg. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni Salernitana-Roma

SALERNITANA (3-5-1-1): Belec; Gyomber, Aya, Jaroszynski; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; L. Coulibaly; Bonazzoli. All. Castori

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

CLASSIFICA SERIE A: