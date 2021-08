Diretta Milan-Cagliari | Formazioni ufficiali e cronaca

Posticipo della seconda giornata di Serie A, Milan-Cagliari verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Alle prese con le ultime e febbrili trattative di calciomercato, il Milan torna in campo questa sera per cercare il secondo successo consecutivo in campionato. Sospinta dai propri tifosi, la squadra rossonera dovrà vedersela contro il Cagliari, reduce dallo spettacolare e discusso 2-2 contro lo Spezia. Mister Semplici spera di ripetere la prestazione dello scorso maggio, quando riuscì ad imbrigliare la squadra di Pioli, tornando a casa con un prezioso 0-0. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni Milan-Cagliari

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Tonali, Krunić; Saelemaekers, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Plizzari, Tătărușanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Romagnoli; Bennacer, Castillejo; Maldini, Rebić. All.: Pioli.

CAGLIARI (3-5-2): Radunović; Ceppitelli, Godín, Carboni; Nández, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; João Pedro, Pavoletti. A disp.: Aresti, Fusco; Altare, Lykogiannis, Walukiewicz, Zappa; Grassi, Oliva, Pereiro; Céter, Farias. All.: Semplici.

CLASSIFICA SERIE A: