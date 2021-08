Moise Kean ha terminato le visite mediche e si appresta a tornare ufficialmente alla Juventus: a breve la firma sul contratto

Ormai ci siamo: Moise Kean sta per tornare alla Juventus. I bianconeri, dopo aver salutato Cristiano Ronaldo, hanno deciso di puntare sul ritorno del gioiello classe 2000. L’ormai ex Everton, sbarcato ieri sera a Torino, ha già svolto le visite mediche questo pomeriggio, concluse positivamente. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

🎥 #Juventus – Visite terminate per Moise #Kean al J-Medical: nelle prossime ore firma e ufficialità per il ritorno in bianconero dell’attaccante 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/5tSrVkqVT2 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 29, 2021

Mancano, quindi, soltanto gli ultimi dettagli per il suo trasferimento, che la ‘Vecchia Signora’ e il super agente Mino Raiola stanno limando. Una volta sistemati arriverà l’ufficialità , che è attesa nelle prossime ore. La Juventus, perciò, si appresta a riaccogliere Kean dopo due stagioni dall’addio. Il talento azzurro, dal canto suo, proverà ad entrare nelle grazie di Allegri per esplodere definitivamente, anche in ottica mondiale.