Nikola Vlasic si appresta a diventare un nuovo giocatore del West Ham. L’offerta degli inglesi, 30 milioni di euro, è quella giusta. Via libera da parte del CSKA Mosca

Nikola Vlasic, come vi abbiamo raccontato, anche su queste pagine, è stato un obiettivo concreto del Milan. Il croato era visto da Pioli e dalla dirigenza rossonera, come il rinforzo ideale per la trequarti. Il nome giusto per sostituire Hakan Calhanoglu, approdato all’Inter.

Le alte richieste del Cska Mosca – 25-30 milioni di euro – hanno però frenato la trattativa, con il Milan che non sarebbe voluto andare oltre il prestito, oneroso, con diritto di riscatto. Offerta rispedita al mittente. I rossoneri speravano che i russi avrebbero aperto a questa soluzione ma così non è stato e Maldini e Massara hanno così virato su altri obiettivi, Corona e Faivre.

C’è però chi è pronto ad accontentare il Cska. L’offerta giusta – come racconta ‘The Guardian’ – sarebbe arrivata dall’Inghilterra, da parte del West Ham. Circa 30 milioni di euro, per avere il via libera da parte dei russi: Vlasic a breve, dunque, dovrebbe essere un nuovo giocatore del West Ham.