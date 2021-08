Milan, oltre a Bakayoko e al trequartista ecco un nuovo arrivo: è fatta per Chaka Traore dal Parma

Proprio contro il Milan la scorsa stagione aveva collezionato la sua prima presenza in Serie A. Ed ora il classe 2004 Chaka Traore è pronto ad approdare in rossonero. Il giovane ivoriano infatti si trasferirà dal Parma a Milano per rafforzare inizialmente la squadra Primavera di Federico Giunti.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Milan-Cagliari, i convocati di Pioli: Castillejo presente

Come riferito dal corrispondente di ‘Tuttosport’ Guglielmo Trupo, l’affare si chiuderà per 600 mila euro e una percentuale sulla futura rivendita. Dopo Bakayoko dunque, il Milan si appresta a chiudere un nuovo acquisto, in attesa dell’agognato trequartista.