Parla il Ds del Brest, Gregory Lorenzi. Il dirigente del club francese si è detto deluso del compartimentò di Romain Faivre. Il giocatore ha rifiutato di unirsi alla squadra vista la trattativa col Milan

Romain Faivre è uno degli obiettivi per rafforzare la trequarti del Milan. Non è un segreto, che negli ultimi giorni, il club rossonero abbia accelerato per il calciatore francese del Brest.

Le parti sono in continuo contatto per trovare un accordo, con Faivre, che sta spingendo per vestire la maglia del Diavolo. Il calciatore ha forzato la mano tanto da rifiutarsi di prendere parte alla partita di campionato della sua attuale squadra.

Atteggiamento, questo, che ovviamente, non è per nulla piaciuto al Brest: “Siamo rimasti sorpresi quando ieri il giocatore ci ha comunicato che non sarebbe partito con la squadra – ammette Grégory Lorenzi, ds del club, a ‘Ouest-France’ -. Il motivo è che vuole andare via e ha deciso di non voler correre rischi che potrebbero compromettere la trattativa con un club. Mi ha sorpreso scoprirlo dieci minuti prima. Il club oggi prende atto della sua scelta e reagirà prendendo una decisione e delle sanzioni contro Faivre per far capire ai calciatori come ci si comporta. Non è necessariamente così che si deve effettuare un trasferimento. E’ un atteggiamento inappropriato da parte sua nei confronti dei compagni”.

Delusione – “Siamo delusi ma posso comprendere che quando un giocatore è coinvolto in una trattativa ciò può condizionare il suo stato d’animo. Ma c’è un allenatore e un direttore che gestiscono le cose e se ne può discutere. Abbiamo la sensazione di essere stati presi in ostaggio dal suo atteggiamento. Mbappe sta discutendo con il Real ma è a disposizione, ad esempio.

Futuro da scrivere – “Può restare al Brest. E’ un giocatore che piace ma è il club a decidere il suo futuro. Offerta del Milan rifiutata? Sì, c’è stata una discussione con i rossoneri ma siamo abbastanza lontani da quello che si può immaginare”.