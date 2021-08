Calciomercato Juventus, colpo Witsel | C'è il sì: ora è corsa a due

La Juventus valuta attentamente i colpi finali da mettere a segno sul calciomercato. C’è il sì da parte del centrocampista

La Juventus è all’alba di una nuova era, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo. I bianconeri vanno a caccia di soluzioni importanti per completare la rosa, nonostante le difficoltà iniziali che la squadra sta attraversando sul campo, dopo il ritorno di Massimiliano Allegri. In attacco è ormai arrivato Moise Kean, un ritorno che, però, non completa il calciomercato in entrata, anzi. I bianconeri vogliono arrivare a un altro bomber, ma anche a un centrocampista che possa rendere ancor più competitivo il reparto a disposizione di Allegri. E in questo caso, i nomi non mancano e potrebbero surriscaldarsi diverse piste in entrata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bomba Aguero | Colpo in extremis per Allegri

Calciomercato Juventus, risposta positiva da Witsel: c’è anche Tchouameni

Cherubini sfoglia la margherita a caccia del nome giusto per il centrocampo bianconero. In primis, attenzione a Aurelian Tchouameni. Il calciatore del Monaco si configura in prima linea per occupare il tassello mancante nella rosa di Allegri. Il grande ostacolo è la società francese che vuole tenerlo e non concede formule ‘fantasiose’. Valutazione sui 30 milioni e resta a meno di offerte irrinunciabili: un tentativo last minute comunque verrà fatto. Nome caldo anche quello di Axel Witsel. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, il calciatore ha dato una disponibilità di massima al trasferimento alla Juventus, ci sono anche Roma e Aston Villa su di lui. Si tratterebbe di un profilo subito pronto per la mediana di Allegri.