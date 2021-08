La Juve a caccia di rinforzi in questi ultimissimi giorni di calciomercato, in attacco ma anche a centrocampo: e dalla Germania arrivano parole ‘scocciate’ su un obiettivo bianconero

La sconfitta con l’Empoli ha senza dubbio fatto accendere un campanello d’allarme importantissimo in casa Juventus. Urgono rinforzi sul calciomercato, in attacco ma anche a centrocampo nonostante l’ingresso in campo di Manuel Locatelli. L’ex Sassuolo ha dato un po’ di luce, è sembrato forse l’unico a provarci e l’unico a poter creare qualcosa. Ma le prestazioni di Rabiot e Bentancur hanno lasciato parecchio a desiderare, Arthur è ancora fuori e Ramsey resta un giocatore fuori ruolo. E in avanti l’arrivo di Moise Kean difficilmente basterà ad affrontare un’intera stagione con obiettivi come scudetto e Champions League. Ma le risorse a disposizione e le intenzioni della società, nonostante l’addio di Cristiano Ronaldo, sono limitate.

Calciomercato Juventus, il vice allenatore del Dortmund su Witsel: “Una sciocchezza”

Per questo, oltre a Pjanic, in mediana si è fatto anche il nome di altri calciatori esperti ma comunque non più giovanissimi e low cost. Tra questi c’è stato Axel Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund ormai 32enne e in scadenza nel 2022. Il belga sarebbe una garanzia a livello di rendimento, non a caso su di lui ci sono parecchi club. All’ex Zenit sono stati accostati anche Roma e Aston Villa, ma non solo. In tutto questo c’è da fare però i conti col Dortmund, che non sembra volersene privare. Commentando una delle tante notizie di mercato su Witsel, Rene Maric – vice dell’allenatore Marco Rose -, si è lasciato andare a un tweet stizzito. “Ovviamente è una sciocchezza, non riesco a capire come la gente faccia finta che non lo sia solo per fare qualche titolo”, la risposta chiara. Un messaggio ben preciso a tutte le pretendenti, tra cui ovviamente la Juve.