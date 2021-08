Calciomercato Juventus, offerto Aguero | Colpo last minute in attacco

La Juventus deve ancora trovare i giusti incastri in attacco sul calciomercato. Sergio Aguero potrebbe tornare in auge per i bianconeri

La Juventus è al bivio decisivo sul calciomercato, in attesa delle mosse in attacco per completare la rosa. I bianconeri, in particolare, si muovono per la sostituzione di Cristiano Ronaldo: l’attaccante portoghese ha lasciato la Vecchia Signora e lasciando un vuoto veramente significativo nel reparto offensivo. Massimiliano Allegri necessita, dunque, di nuove forze per completare la rosa. Il primo nome è sicuramente quello di Moise Kean che proprio in queste sta completando il suo passaggio alla Juventus. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, non solo Kean | Nuovo colpo last minute

Potrebbe non essere l’unico nome caldo per i bianconeri. Diversi profili, infatti, restano sul tavolo, alla ricerca della quadratura della situazione che possa regalare a Massimiliano Allegri un attacco completo e competitivo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, rivoluzione Real | 70 milioni di euro: Inzaghi ‘trema’

Calciomercato Juventus, rispunta il nome di Aguero: il punto

Per questo motivo, nonostante l’arrivo di Kean, sono diversi i nomi che la Juventus valuta per l’attacco. Sicuramente c’è da considerare la situazione di Mauro Icardi che, però, potrebbe restare al PSG. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’, ci sarebbe però anche un profilo a sorpresa negli scenari bianconeri. Si tratta di Sergio Aguero: secondo il quotidiano, infatti, l’argentino sarebbe stato offerto alla Juventus. Un nome sicuramente sorprendente, ma non l’unico. Nel mirino, infatti, c’è anche Giacomo Raspadori e occhio a Dusan Vlahovic nel 2022. Di sicuro, la Juventus è attivissima per l’attacco e i nomi non mancano.