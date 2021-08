Calciomercato Inter, Onana e non solo | Tre nomi per il post Handanovic

L’Inter si avvicina alla chiusura del calciomercato, ma la caccia a un nuovo portiere è attuale. Il futuro dopo che Samir Handanovic dirà addio

La sessione estiva di calciomercato sta volgendo al termine e non è stata per nulla semplice per l’Inter. I nerazzurri hanno perso elementi essenziali come Romelu Lukaku e Achraf Hakimi per sistemare i conti e li hanno sostituti con Denzel Dumfries, Joaquin Correa e Edin Dzeko. Una ristrutturazione, dunque, profonda e per forza di cose, ma che non ha riguardato la porta dell’Inter. Almeno per ora. Infatti, il destino di Samir Handanovic sarà lontano dai nerazzurri a partire da giugno 2022 e la lista dei sostituti diventa sempre più folta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Inter, Faivre va allo scontro: la mossa del calciatore

Calciomercato Inter, Onana e non solo: i nomi per il post Handanovic

L’Inter prepara, quindi, le mosse giuste per blindare la sua porta nel prossimo futuro. L’ultimo errore di Handanovic si ricollega a quelli del finale del scorsa stagione e infiamma la corsa all’erede. Da mesi è in via di valutazione André Onana. L’estremo difensore è in scadenza a giugno 2022 e, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, se lo status dovesse restare questo, l’Inter potrebbe tentare di bloccarlo a zero. Non è l’unico nome che piace ai nerazzurri: anche Meret e Cragno sono profili che la dirigenza valuta con attenzione, ma se ne riparlerà nella prossima estate.