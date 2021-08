Le ultime di calciomercato hanno tre protagonisti: il Real Madrid, l’Inter e un big proprio della squadra nerazzurra allenata da Simone Inzaghi. Ecco i dettagli

Mbappe è il punto di partenza della rivoluzione che il Real ha in mente di perseguire a partire dell’estate 2022. Nei piani delle ‘Merengues’ c’è anche Haaland, ammesso che il Psg non glielo freghi grazie proprio ai soldi incassati per Mbappe, e a quanto pare anche un big della nostra Serie A. Nella fattispecie dell’Inter di Simone Inzaghi, per ora in vetta alla classifica a punteggio pieno dopo la vittoria di ieri in casa del Verona.

Il classe ’97 è un ‘pallino’ di Carlo Ancelotti fin dai tempi in cui militava nel Cagliari e l’allenatore di Reggiolo guidava il Napoli. Secondo ‘Interlive.it’ Florentino Perez potrebbe provare ad accontentarlo, specie se dovesse regalargli una grande vittoria, su tutte la Champions League, offrendo all’amico Marotta qualcosa come 70 milioni di euro. Parliamo di una cifra importante che potrebbe dunque far tentennare l’Ad nerazzurro, a maggior ragione in caso di miglioramenti della situazione societaria.

Calciomercato Inter, Barella verso il rinnovo

Per il momento, va detto, in seno all’Inter non c’è alcuna intenzione di privarsi di Barella, anzi appena chiuso il calciomercato inizieranno le trattative per il rinnovo del contratto adesso in scadenza a giugno 2024 con annesso ovviamente aumento dell’odierno (2,5 milioni netti) stipendio fino a circa 4-4,5 milioni netti a stagione.