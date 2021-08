Cristiano Ronaldo è l’ennesimo big che ha lasciato la Serie A e potrebbe non essere finita qui: il prossimo partente nel sondaggio di CM.IT.

In un fine settimana convulso come pochi, nella storia del calciomercato italiano, anche Cristiano Ronaldo ha detto addio alla Serie A. E’ stata un’estate strana, con l’Italia campione d’Europa, ma con il campionato nostrano incapace di trattenere big come Donnarumma, Hakimi, Lukaku, lo stesso CR7. C’è il timore che la ‘diaspora’ possa non essere ancora conclusa e che altri top player possano presto lasciare lo Stivale.

Calciomercato, Kessie può essere il prossimo a lasciare la Serie A

Nel sondaggio indetto da Calciomercato.it quest’oggi, il profilo più a rischio appare quello di Kessie. L’ivoriano non ha ancora rinnovato con il Milan ed è stato votato dal 44,1% dei partecipanti al sondaggio. Occhio anche a Lautaro Martinez, che è sì più vicino al rinnovo con l’Inter, ma presto o tardi potrebbe dire addio anche lui. Per lui il 28,2% dei voti. Meno timori invece per il futuro di Milinkovic-Savic (14%) e de Ligt (13,7%).