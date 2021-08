Salernitana-Roma, Mourinho: "Spero che Mayoral resti. Sullo scudetto..."

Salernitana-Roma: Mourinho in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Salerno. Le dichiarazioni dell’allenatore

Dopo la convincente vittoria in Conference League, la Roma di Mourinho fa visita alla neopromossa Salernitana per fare bottino pieno prima della sosta per le Nazionali. Ecco le dichiarazioni del tecnico portoghese in conferenza stampa.

ADDIO RONALDO E SCUDETTO – “L’unica cosa che dico, e mi sembra logica, è che se la Juve è felice, se Cristiano è felice e se lo United è felice, è un affare perfetto. Non c’è bisogno di parlare di Cristiano: fa la storia e vince da 20 anni e non c’è nulla da dire. Se il discorso scudetto è riaperto? Questa domanda è per Simone Inzaghi, non per me”.

BORJA MAYORAL – “Io conto su di lui. Abbiamo bisogno di tre attaccanti, averne solo due è un rischio troppo grande per la stagione. Alcune partite vorremmo giocarle con due attaccanti. Per me è un giocatore di qualità, l’anno scorso ha fatto gol. Lavora bene ed è un bravo ragazzo e un professionista serio. Non mi piacerebbe che andasse via”.

ESUBERI – “Si tratta di una situazione non semplice da commentare. Ci sono giocatori diversi che intorno a loro hanno gente di profilo diverso. Se devo parlare ad esempio di Pedro, chiaramente voleva giocare e per questa ragione si deve rispettare anche se ha scelto un club rivale. Si deve rispettare la sua professionalità. Bisogna trovare una soluzione per chi vuole giocare. Qualcuno vuole davvero giocare, qualcun altro preferisce fare altro e ognuno è libero di fare ciò che pensa. Io come allenatore sono libero di prendere le mie decisioni”.

SALERNITANA – “Loro sono una squadra che gioca in maniera diversa rispetto alle altre. Hanno un allenatore con tanta esperienza, un conoscitore di calcio che può anche cercare di giocare in un altro modo. Se giocheranno di nuovo a cinque, sarà la prima che giocheremo contro una difesa schierata in questo modo. Sarà dura”.