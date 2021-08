Il Milan domani affronterà il Cagliari e Stefano Pioli in conferenza stampa affronta anche il tema mercato: da Bakayoko a Ronaldo

Dopo la vittoria nella prima giornata di Serie A in casa della Sampdoria, il Milan vuole continuare a rimanere a punteggio pieno anche dopo la partita di domani, dove affronterà il Cagliari a San Siro. Come di consueto oggi si è svolta la conferenza stampa pre-partita per il tecnico rossonero Stefano Pioli, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Partita complicata – “Il nostro obiettivo è quello di continuare a far bene. La squadra che affronteremo domani è ben strutturata e ha due attaccanti forti. Ogni partita ci farà crescere. Le partite vanno interpretate e capite.

Addio Ronaldo – “La partenza di Ronaldo? E’ inaspettata per me ma vedremo se cambieranno le gerarchie”.

Come è cambiato il Milan? – “Siamo cresciuti in consapevolezza. Adesso ci conosciamo meglio e abbiamo le idee chiare. Non sarà facile superare il Cagliari. Sarà importante avere entusiasmo in ogni partita, bisogna emozionarsi ed emozionare. E’ evidente che non siamo più una sorpresa”.

Kessie e Pellegri – “Sono concentrato solo sulla partita. Sul mercato le valutazioni si faranno alla fine. Pellegri non è ancora in condizioni ottimali, quindi non sarà convocato, nonostante stia abbastanza bene. Gli servirà tanto la sosta”.

Fattore San Siro e tifosi – “Sarà difficile ripetere i risultati in trasferta dell’anno scorso. L’obiettivo quindi è quello è migliorare in casa. Tifosi? Li sentivamo anche l’anno scorso quando non potevano essere presenti. Ora è bellissimo averli vicino”.

Rinforzi in attacco e Bakayoko – “Il nostro miglioramento passa dal leggere meglio certe situazioni. I giocatori di qualità noi li abbiamo già”. Bakayoko non è ancora un giocatore del Milan, quindi non posso dire nulla”.

Rientro Ibrahimovic e Kessie – “Stanno facendo un buon lavoro. Spero che la prossima settimana possano iniziare a lavorare in parte in gruppo”.

Leggi anche >>> CM.IT | Calciomercato Milan, Bakayoko atteso in città : visite mediche e firma

Milan-Cagliari, da Krunic a Tonali e Bennacer: le parole di Pioli in conferenza stampa

Crescita Krunic – “Avremo a disposizione tanti titolari. Krunic è certamente uno di questi, perché è intelligente e partecipa a tutte le fasi con continuità”.

Brahim Diaz – “E’ molto più pronto rispetto alla scorsa stagione. Ora siamo più squadra e dobbiamo insistere verso questa direzione”

Tonali e Bennacer – “Sandro ha voluto a tutti i costi arrivare al Milan. Ha capito che qui può crescere ed è orgoglioso di questi colori. Quello che ha fatto è importante. Mi aspettavo questa crescita, ha tutto per essere un ‘tuttocampista’. Bennacer è pronto per giocare dall’inizio”.

Champions League – Intanto dobbiamo essere pronti per domani. Abbiamo voluto con forza arrivare in Champions, è la competizione più importante per tutti e faremo di tutto per essere protagonisti”.