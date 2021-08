Manchester United, punto interrogativo attorno al numero di maglia di Cristiano Ronaldo: cosa prevede il regolamento

Cristiano Ronaldo è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United. Il portoghese ha lasciato la Juventus dopo tre stagioni per tornare in Inghilterra. Attorno a lui però aleggiano già i dubbi relativi al numero di maglia. Il suo numero 7 è ormai iconico, ma nei ‘Red Devils’ è già sulle spalle di Edinson Cavani. L’attaccante uruguayano avrebbe già dato la sua disponibilità a cedere il numero in favore del portoghese, ma c’è un nodo regolamento.

La Premier League infatti non prevede, a stagione iniziata, che un giocatore ceda il proprio numero ad un nuovo acquisto, a meno che il possessore di quel numero non venga ceduto. Quindi, a meno di cessione di Cavani, Ronaldo non potrà indossare la maglia numero 7. Lo United proverà a chiedere una speciale delega alla Premier League, ma non è detto che la richiesta venga esaudita. Diverso il discorso Champions League: in quel caso Ronaldo potrebbe indossare la numero 7 anche se non dovesse avere quel numero in campionato. Un esempio recente riguarda proprio il Manchester United con Mkhitaryan, che indossò il 7 in campionato e il 77 in Europa League.