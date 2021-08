Le ultime di calciomercato mettono in evidenza il possibile esonero del tecnico reduce oggi dalla terza sconfitta consecutiva nelle prime tre di campionato

Scricchiola non poco la panchina di Arteta. Oggi il suo Arsenal, forse ancora per poco, ha rimediato un sonoro 5-0 in casa del Manchester City di Guardiola. Si tratta della terza sconfitta nelle prime tre giornate di Premier, con i ‘Gunners’ al momento ultimi in classifica a zero punti.

In Inghilterra e non solo si fa con insistenza il nome di Antonio Conte qualora venisse esonerato l’allenatore spagnolo. Il leccese è ancora libero dopo la risoluzione del contratto con l’Inter e in Inghilterra ha già allenato i rivali del Chelsea vincendo una Premier.

Ma in lizza per la guida dei londinesi possono entrare almeno altri quattro nomi: l’ex Borussia Dortmund Lucien Favre e tre vecchie conoscenze della nostra Serie A, vale a dire gli ex romanisti Paulo Fonseca e Rudi Garcia nonché l’ex vice di Mourinho in nerazzurro Andre Villas-Boas.