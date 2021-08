Voti, pagelle e tabellino del primo tempo di Juventus-Empoli, match dell’Allianz Stadium valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A

Non inizia nel migliore dei modi il post Cristiano Ronaldo per la Juventus. I bianconeri di Allegri sono sotto per 1-0 contro l’Empoli all’Allianz Stadium al termine del primo tempo, con i toscani avanti grazie al guizzo al 21′ di Mancuso. Juve che inizia forte ma che si spegne presto: non bastano le folate di Chiesa, sul quale si supera in tre occasioni l’ottimo Vicario. Spento Dybala, male anche McKennie nel trio offensivo. Fischi al termine del primo tempo dei tifosi di casa, con la formazione bianconera che recrimina per un intervento in area di Luperto sul numero dieci argentino.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

JUVENTUS

Szczesny 5,5

Cuadrado 6

De Ligt 5,5

Bonucci 5,5

Alex Sandro 6

Bentancur 6

Danilo 5

Rabiot 5

Chiesa 7

Dybala 5

McKennie 4,5

All. Allegri 5,5

EMPOLI

Vicario 7,5

Stojanovic 5,5

Ismajli 6

Luperto 6

Marchizza 6

Haas 6

Ricci 6,5

Bandinelli 6,5

Bajrami 6,5

Cutrone 6,5

Mancuso 7

All. Andreazzoli 7

Arbitro: Ghersini 5,5

TABELLINO

JUVENTUS-EMPOLI 0-1

21′ Mancuso

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Danilo, Rabiot; Chiesa, Dybala, McKennie. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Chiellini, Pellegrini, Rugani, Locatelli, Bernardeschi, Ranocchia, Kulusevski, Morata. Allenatore: Massimiliano Allegri

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Cutrone, Mancuso. A disposizione: Brignoli, Furlan, Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Zurkowski, Pinamonti, Tonelli, Stulac, La Mantia. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Arbitro: Ghersini (sez. Genova)

VAR: Ranghetti

Ammoniti: Stojanovic (E), Cutrone (E)

Espulsi:

Note: