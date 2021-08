Allegri ha convocato 23 giocatori per la sfida Juventus-Empoli in programma questa sera all’Allianz Stadium e valevole per la seconda giornata di Serie A

Massimiliano Allegri ha convocato 23 calciatori per Juventus-Empoli, primo match post addio Cristiano Ronaldo in programma stasera all’Allianz Stadium e valevole per la seconda giornata di Serie A. Il tecnico ritrova Rabiot, ma dovrà fare a meno degli infortunati Ramsey e Kaio Jorge.

Ecco l’elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani.

Centrocampisti: McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Fagioli, Ranocchia, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Dybala