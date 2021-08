Juventus-Empoli, Allegri nel mirino | “Alla frutta!”: tifosi perplessi

I tifosi non sono per nulla convinti delle scelte fatte da Massimiliano Allegri per la sfida contro l’Empoli.

Inizio complicato della Juventus, che va sotto contro l‘Empoli, per la rete di Mancuso. I bianconeri, più volte pericolosi con Chiesa, non sono riusciti a concretizzare, venendo così puniti dai toscani. Tifosi perplessi, soprattutto per le scelte di Massimiliano Allegri, che ha schierato McKennie nei tre davanti e Danilo playmaker. Tanti i messaggi sui social dei sostenitori davvero increduli:

Allegri non scherzava quando diceva che lui non sa cosa voglia dire giocare bene. #JuveEmpoli — Andrea (@iosonoaerdna) August 28, 2021

Allegri mette provocatoriamente Danilo mediano per mostrare, lamentoso, alla dirigenza la necessità di un mediano — Piergiuseppe Pandolfo (@DonPierGesuald0) August 28, 2021

Ma sbaglio o Danilo sta giocando play? Il grande ritorno di Allegri #JuveEmpoli — umberto di costanzo (@GreenTuh) August 28, 2021

Il gol preso da #Mancuso è la dimostrazione che la #Juventus ed #Allegri sono alla frutta dopo l'addio di #CristianoRonaldo. #JuventusEmpoli — Spaccacalciopirata (ISCRIVITI SUL CANALE YOUTUBE) (@PirataPantani10) August 28, 2021

Cioè ma dico io ma puoi giocare con Danilo a cc ? Vabbè — Juve 38 (@Juventusfc38) August 28, 2021