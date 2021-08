Italia, infortunio muscolare | Salta gli impegni in Nazionale

Roberto Mancini sarà costretto a fare a meno del calciatore nei prossimi impegni dell’Italia ai Mondiali di Qatar 2022. I dettagli e le ultime notizie

L’Italia si appresta ad affrontare le partite di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Gli Azzurri, dopo il trionfo agli Europei, dovranno fronteggiare Bulgaria, Svizzera e Lituania. Roberto Mancini, nella lista dei convocati, aveva chiamato anche Manuel Lazzari. Il terzino della Lazio si stava adattando al meglio alla nuova gestione guidata da Maurizio Sarri, ma ora una nuova tegola piomba sul suo prossimo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, Kostic e il colpo per Sarri | L’annuncio di Tare

Italia, infortunio per Lazzari con la Lazio: niente Nazionale

Lazzari, infatti, durante la partita di oggi contro lo Spezia, ha riportato un infortunio muscolare al polpaccio. L’esterno basso è stato costretto a lasciare il campo per questo problema, sostituito al 25′ del primo tempo da Adam Marusic. Una tegola vera e propria per la sua carriera in Nazionale e anche per Roberto Mancini che aveva deciso di puntare sulle sue qualità.