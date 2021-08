DIRETTA Serie A, Lazio-Spezia 1-1 | Pareggio immediato di Immobile – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e lo Spezia di Thiago Motta in tempo reale

La Lazio ospita lo Spezia in una gara valida come anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A. Reduci dal successo esterno con l’Empoli, i capitolini di Sarri vanno a caccia di altri tre punti prima della sosta per le Nazionali. Dopo il pareggio di Cagliari, invece, i liguri di Thiago Motta cercano un altro risultato positivo in trasferta. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpico’ in tempo reale.

Formazioni Ufficiali Lazio-Spezia

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri

SPEZIA (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Vignali; Amian, Bastoni, Maggiore, Ferrer; Verde, Gyasi, Colley. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 6 punti, Udinese* 4, Roma 3, Lazio 3, Napoli 3, Bologna 3, Sassuolo 3, Atalanta 3, Milan 3, Juventus 1, Cagliari 1, Spezia 1, Sampdoria 0, Salernitana 0, Verona* 0, Torino 0, Fiorentina 0, Empoli 0, Venezia* 0, Genoa 0.

* una partita in più