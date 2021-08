DIRETTA Serie A, Juventus-Empoli | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Allianz Stadium’ tra la Juventus di Allegri e l’Empoli di Andreazzoli in tempo reale

La Juventus riceve l’Empoli nell’anticipo valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Per la prima volta senza Ronaldo, i bianconeri di Allegri hanno bisogno di una vittoria per cancellare il mezzo passo falso del pareggio all’esordio con l’Udinese. Altro test durissimo, invece, per gli azzurri di Andreazzoli, sconfitti una settimana fa in casa dalla Lazio. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Allianz Stadium’ in tempo reale.

Formazioni ufficiali Juventus-Empoli

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Danilo, Rabiot; Chiesa, Dybala, McKennie. All. Allegri

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Mancuso, Cutrone. All. Andreazzoli

