DIRETTA Serie A, Atalanta-Bologna 0-0 | Vicino al gol anche Ilicic LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Gewiss Stadium’ tra l’Atalanta di Gasperini e il Bologna di Mihajlovic in tempo reale

Atalanta e Bologna si affrontano nell’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A. Da una parte i nerazzurri di Gasperini vogliono dare seguito al successo in extremis sul Torino per restare a punteggio pieno, mentre dall’altra i rossoblu di Mihajlovic puntano ad un risultato positivo dopo la vittoria in rimonta sulla Salernitana. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Gewiss Stadium’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic, Malinovskyi; Muriel. All. Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Kingsley, Sansone; Arnautovic. All. Mihajlovic

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 6 punti, Udinese* 4, Roma 3, Lazio 3, Napoli 3, Bologna 3, Sassuolo 3, Atalanta 3, Milan 3, Juventus 1, Cagliari 1, Spezia 1, Sampdoria 0, Salernitana 0, Verona* 0, Torino 0, Fiorentina 0, Empoli 0, Venezia* 0, Genoa 0.

* una partita in più