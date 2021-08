Udinese, nuovo affare con l’Atletico Madrid, stavolta in entrata: i bianconeri acquistano il difensore argentino Nehuen Perez

Nuovo affare sull’asse Udine-Madrid. Dopo la cessione di Rodrigo De Paul, stavolta è Nehuen Perez a fare il percorso inverso. Il difensore centrale argentino lascia l’Atletico Madrid per approdare in prestito in Friuli. Nuovo prestito dunque per il promettente difensore, dopo quelli al Famalicao in Portogallo e al Granada in Spagna nelle ultime due stagioni. Stagioni convincenti che gli hanno permesso anche di entrare nel giro della nazionale maggiore argentina.

Per il classe 2000 l’Udinese ha raggiunto con i ‘Colchoneros’ un accordo in prestito annuale con opzione per un’ulteriore stagione. Questo il comunicato della società bianconera:

“Forza, leadership e qualità. Racchiude alla perfezione tutte queste doti il nuovo acquisto bianconero Nehuèn Perèz.

Il difensore argentino arriva in prestito dall’Atletico Madrid fino al 30 giugno 2022 con opzione per l’estensione per un’ulteriore stagione.

Difensore dal grandissimo talento vanta una grande esperienza internazionale a dispetto della giovanissima età e garantisce affidabilità e duttilità nell’interpretazione del ruolo di difensore centrale.

In diverse occasioni è stato convocato dal ct Scaloni con la nazionale maggiore argentina con cui, però, non ha ancora esordito. Indosserà la maglia numero 2”.