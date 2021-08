Sampdoria a caccia di un rinforzo in attacco, tante le opzioni sul tavolo: in pole c’è Petagna, ma il sogno è Jovic

Obiettivo attaccante, specialmente ora che Manolo Gabbiadini sarà indisponibile a causa di un infortunio alla caviglia rimediato nella gara d’esordio contro il Milan. La Sampdoria setaccia dunque il mercato a caccia di una punta. I nomi sono diversi: spunta anche un sogno dalla Spagna.

In pole position, riferisce ‘Sky Sport’, ci sarebbe Andrea Petagna. L’attaccante è piuttosto chiuso al Napoli vista la grande concorrenza e potrebbe tornare in blucerchiato per potersi rilanciare e avere maggior minutaggio a sua disposizione. Il sogno però, porta a Madrid e più precisamente a Luka Jovic. Il serbo non è certo una prima scelta per Carlo Ancelotti e potrebbe lasciare il Real Madrid, anche in prestito. L’operazione però è tutt’altro che semplice. Nella lista dei direttori sportivi blucerchiati ci sono poi anche altri profili. Da Scamacca, accostato anche alle big italiane come Inter e Juventus, fino al possibile ritorno di Keita Balde. Attenzione poi alla pista Ribery: il francese è svincolato dopo l’addio alla Fiorentina e resterebbe volentieri in Italia. La pista Sampdoria non è nuova, i blucerchiati potrebbero tentare l’affondo in questi ultimi giorni di mercato.