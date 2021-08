Milan a caccia di un rinforzo sulla trequarti: Corona non convocato da Conceiçao per la sfida tra Porto e Arouca

Se per la Serie A è appena iniziata la seconda giornata di campionato, in Portogallo quella che si disputerà questo fine settimana è già il quarto match del massimo torneo nazionale. Ma più che il campo, è il mercato a farla da padrone: sono ore frenetiche per tutti i club italiani e non solo a caccia dei rinforzi giusti per completare le proprie rose. E in questo senso il Milan guarda proprio al Portogallo, in particolare nella bottega del Porto, che sarà tra l’altro prossimo avversario dei rossoneri in Champions League. Maldini e Massara sono a caccia di un colpo sulla trequarti e uno dei nomi più caldi è quello di Jesus Corona, messicano classe 1993, il cui contratto coi ‘Dragoes’ scade nel giugno 2022. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, Corona fuori dai convocati

E a proposito di Corona arrivano importanti novità dal Portogallo. Il messicano infatti non è stato convocato da Sergio Conceiçao per la sfida in programma stasera tra Porto e Arouca, valida appunto per la quarta giornata del campionato lusitano. Una scelta che non dipenderebbe dagli infortuni, visto che nell’ultimo report medico la società portoghese segnalava i soli Otavio (poi recuperato), Grujic e Marchesin come indisponibili e costretti ad un lavoro a parte.

Segnale quindi importante sul mercato, visto che la scelta dell’allenatore sarebbe una scelta tecnica. L’addio del messicano può essere più vicino: il Milan resta una delle principali candidate per arrivare al ‘Tecatito’, per cui il Porto continua a chiedere 17 milioni di euro. Una cifra ritenuta troppo alta dal Milan, che potrebbe spingersi non oltre i 13 milioni. Da ricordare che i lusitani devono poi versare il 40% della rivendita al Twente, da cui acquistarono Corona nell’estate 2015.