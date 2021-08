Calciomercato Milan, Kessié chiede 7 milioni | Si complica il rinnovo

Si complica il rinnovo di Frank Kessié con il Milan: l’ivoriano chiede 7 milioni a stagione, Gazidis mette dei paletti

Il Milan è stato protagonista di un mercato importante, iniziato con l’addio a zero di Donnaruma e Calhanoglu, simboli e manifesto della strategia intrapresa: si rinnova solamente alle condizioni dettate dalla società. Ivan Gazidis negli ultimi anni ha ridotto il monte ingaggi seguendo questa politica, ma ora potrebbe trovarsi davanti ad un problema ancora più consistente: il rinnovo di Frank Kessié. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, Kessié vuole 7 milioni | E il rinnovo si complica

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Frank Kessié avrebbe avanzato una richiesta da 7 milioni di euro a stagione per siglare il tanto atteso rinnovo con il Milan. Una pretesa considerata eccessiva dai rossoneri ed in contrasto con la politica societaria adottata da Gazidis, Maldini e Massara. Il rischio, quindi, ad un anno dalla scadenza del contratto è che l’ivoriano possa ripercorrere le orme di Donnarumma e Calhanoglu. Uno scenario che, certamente, non andrebbe a genio a Stefano Pioli e ai tifosi rossoneri.