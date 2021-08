Romain Faivre va allo scontro con il Brest: la mossa del 23enne trequartista francese, accostato a Milan e Inter

Romain Faivre va allo scontro con il Brest. Presente nell’elenco dei convocati dal tecnico Olivier Dall’Oglio, il 23enne trequartista francese non è partito con il resto della squadra per Strasburgo dove domani scenderà in campo la compagine transalpina. Una scelta per provare a forzare la mano e accelerare la sua cessione. Come riferisce ‘Brest On Air’ Faivre non era presente sull’aereo che ha portato la squadra a Strasburgo e la sua assenza non è stata una decisione concordata con la società. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan e Inter, Faivre non parte con la squadra

Sul 23enne è forte il pressing del Milan che si è spinto ad offrire 10 milioni di euro più bonus a fronte di una richiesta di 15 milioni da parte della società transalpina. Il trequartista piace anche all’Inter con Marotta che starebbe lavorando ad un’operazione per il prossimo anno. In questo scenario si inserisce la mossa del calciatore che prova a forzare la mano con il Brest per arrivare alla cessione.