Samu Castillejo potrebbe lasciare il Milan nelle ultime ore di calciomercato. In Spagna sostengono che l’esterno sia vicino al Getafe

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Come scritto nei giorni scorsi, l’addio di Marc Cururella, al Brighton, potrebbe portare all’assalto da parte del Getafe di Samu Castillejo. Soldi freschi per il club spagnolo, pronto così ad accontentare il Milan, che vuole cedere il suo giocatore solo a titolo definitivo.

Il club rossonero per non mettere a bilancio una minusvalenza deve vendere l’ex Villarreal sugli 8 milioni di euro. In Spagna, ‘RadioEstadio’, parla di un Castillejo davvero vicino al Getafe. Operazione in prestito con obbligo di riscatto.