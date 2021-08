Calciomercato Lazio, colpo in Serie A | Giocatore già bloccato

Calciomercato Lazio: bloccato Zaccagni del Verona in caso di mancato arrivo di Kostic. Le ultime

Come raccontato da Calciomercato.it, Filip Kostic vuole fortemente la Lazio e l’accordo con l’Eintracht Francoforte può essere trovato sulla base di 15 milioni di euro. Il club tedesco ha già da tempo il sostituto, avendo acquistato Hauge dal Milan. Tuttavia, ancora non c’è intesa tra le due società e la Lazio si è già tutelata in caso di mancato arrivo di Kostic. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Secondo quanto riportato dal ‘Messaggero’, il club biancoceleste avrebbe bloccato Zaccagni del Verona con un’offerta di 8 milioni di euro più 2 di bonus. Se non dovesse arrivare Kostic, che è il preferito di Sarri, la Lazio virerà così su Zaccagni.