Calciomercato Juventus, Ronaldo è passato | Il futuro è già adesso

La Juventus saluta Cristiano Ronaldo e volta pagina, ora un giovane per aprire un nuovo ciclo: futuro anticipato

L’addio di Cristiano Ronaldo era nei piani per il futuro, considerato inevitabile per la prossima estate, era anche un’opzione in questa sessione di mercato. Certo, le tempistiche con cui è arrivato l’addio del portoghese più celebre del Globo sono rivedibili e mettono la Juventus in una posizione scomoda. I bianconeri, però, non si stracciano le vesti: il bilancio può respirare a pieni polmoni e la dirigenza anticipa di un anno la strategia per i prossimi anni. Sarà una Juventus rivolta al futuro, determinata ad aprire un nuovo ciclo e in attesa di un ‘giovane’ CR7. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, delineato il futuro post Ronaldo | Giovani e Azzurri

Il piano della Juventus per il futuro, di cui Cristiano Ronaldo era considerato un corpo estraneo da tempo, è delineato: Massimiliano Allegri vuole una squadra giovane e la dirigenza proverà a dare una forte connotazione italiana alla rosa. Una caratteristica quasi intrinseca al DNA bianconero, che già è stato assecondato con l’acquisto di Manuel Locatelli, prototipo del giocatore ricercato da ‘Madama’: giovane, italiano e, perché no, anche juventino. Tra i profili vagliati dal club piemontese per sostituire CR7, come raccontato da Calciomercato.it, ci sono nomi come Kean, Scamacca e Raspadori: giovani, italiani e di prospettiva. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Juventus, da Icardi a Gabriel Jesus: le ultime sul post Ronaldo

La Juventus è pronta a ritrovare sé stessa, ripartendo da sé stessa. Un compito di Allegri sarà anche quello di valorizzare al massimo il talento già presente in rosa: senza l’ombra di Ronaldo, ora è il momento di splendere per giocatori come Dybala, Chiesa e Kulusevski. Sono loro il futuro da cui ripartire, il patrimonio da valorizzare e la riserva di talento da cui attingere. E, poi, ci sarà spazio anche per il giovane Kaio Jorge: al verdeoro dovrà essere riservato spazio e tempo per crescere nel migliore dei modi. Insomma, il futuro della Juventus è già ora.