Calciomercato Juventus, Pogba si impunta | Sarà Real Madrid nel 2022

La Juventus ha salutato Cristiano Ronaldo e ora pensa il futuro: dalla Spagna, nel frattempo, arriva un importante aggiornamento su Pogba

A Torino è già il day-after, il primo giorno del dopo Ronaldo. C’è aria di incertezza, ma allo stesso tempo di entusiasmo: i bianconeri sono alla ricerca del sostituto, o dei sostituti, del portoghese. Con il suo approdo al Manchester United, alle cifre raccontate su Calciomercato.it, CR7 trova anche una grande suggestione di mercato per la Juventus: Paul Labile Pogba. Ed è proprio sul francese, ex numero ’10’ bianconero, che dalla Spagna arrivano importanti aggiornamenti: Massimiliano Allegri osserva. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, niente da fare | Pogba vuole il Real nel 2022

Secondo quanto riportato da ‘Marca’, Paul Pogba si starebbe impuntando con il Manchester United: niente rinnovo, è promesso sposo del Real Madrid nel 2022. Il club di Florentino Perez, che nel frattempo continua a dare la caccia a Mbappé, potrebbe arrivare al centrocampista campione del mondo a parametro zero la prossima estate. La Juventus, peraltro, avrebbe tentato un approccio con Pogba, ma l’offerta è stata gentilmente declinata. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

I rapporti di Pogba con il mondo bianconero rimangono ottimi, ma la volontà del francese è quella di esibirsi sul palcoscenico più importante del mondo: il ‘Santiago Bernabeu’. La coppia d’assi con Cristiano Ronaldo, quindi, potrebbe durare una sola stagione: la prossima estate sarà il francese ad accendere i tifosi del Real Madrid. La Juventus, invece, potrebbe virare su una versione più giovane di Pogba: Aurelien Tchouaméni è il primo obiettivo per il centrocampo. Pogba si godrà un anno di CR7 e, poi, scaduto il suo contratto con lo United il prossimo 30 giugno, volerà in direzione Madrid.