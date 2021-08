Juventus, non solo Kean, possibile un altro colpo in attacco: crollano le quote di vedere Martial in bianconero

Non solo Moise Kean, per cui è ormai sostanzialmente fatta. La Juventus potrebbe decidere di rimpiazzare Cristiano Ronaldo con un secondo colpo in attacco. Sostituire un giocatore da 35 gol stagionali è certamente complesso, ma i bianconeri potrebbero decidere di optare per un doppio colpo. L’attaccante classe 2000 è pronto a tornare in bianconero in prestito biennale, ma potrebbe non essere l’unico acquisto.

Un segnale arriva infatti dalle quote ‘Sisal’ sugli affari di mercato. La quota per il trasferimento di Anthony Martial alla Juventus è sostanzialmente crollata a 2.50. Una cifra bassissima, segno che con l’approdo del portoghese al Manchester United, per il francese gli spazi sarebbero ancor più limitati. La concorrenza di Greenwood, Rashford, Cavani e ora anche Ronaldo è certamente elevatissima e Martial potrebbe cambiare aria per giocare di più. E la Juventus diventa a questo punto una delle principali candidate. Il francese è sotto contratto sino al 2024 e i bianconeri potrebbero riuscire anche ad intavolare un prestito, visto che mancano solo quattro giorni alla fine del mercato. Insomma, vedere effettuare a Martial il percorso inverso rispetto a Ronaldo potrebbe essere tutt’altro che utopistico.