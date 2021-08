Calciomercato Juventus, non solo Kean | Due colpi per il post CR7

La Juventus tenterà il doppio colpo per rinforzare la rosa dopo l’addio di Ronaldo: Moise Kean e un colpo a centrocampo, questo il piano

Saranno giorni febbrili per la dirigenza bianconera, chiamata a sopperire alla partenza di Cristiano Ronaldo in soli tre giorni: roba da pazzi. Come raccontato su Calciomercato.it, l'addio del portoghese porta un tesoretto importante in casa Juventus e dà la possibilità di programmare il futuro. Ora, però, bisogna sostituire un uomo capace di segnare 101 gol in tre stagioni: non si tratterà di trovare un altro capace di una tale impresa, ma di spalmare quei gol sul resto della squadra. Ecco perché Federico Cherubini potrebbe portare due rinforzi alla corte di Massimiliano Allegri.



Calciomercato Juventus, subito Kean | Poi assalto a Tchouaméni

Il nome più caldo per sostituire Cristiano Ronaldo nell'attacco bianconero resta quello di Moise Kean. L'attaccante azzurro classe 2000 presenta diversi vantaggi: oltre a conoscere già l'ambiente, non occuperebbe un posto in lista Champions e rappresenta un profilo importante in prospettiva. La trattativa con l'Everton, in questo senso, sarebbe già in fase avanzata: prestito con diritto/obbligo di riscatto sarà la formula adottata per portarlo a Torino nelle prossime ore. Il ritorno di Kean, però, potrebbe non essere l'unica operazione messa in piedi dalla Juventus in questo concitato finale di mercato.

Secondo quanto rivelato da ‘Tuttosport’, saranno due i rinforzi che arriveranno alla Continassa nei prossimi giorni: Moise Kean più un centrocampista. L’obiettivo numero uno sulla mediana sarebbe Aurelien Tchouaméni, pupillo di Massimiliano Allegri, ed elemento di enorme prospettiva. Il classe 2000 transalpino è stato l’autentica rivelazione della scorsa Ligue 1 e, con il Monaco che non è riuscito a superare i preliminari di Champions League, potrebbe apprezzare lo sbarco in bianconero. La Juventus è consapevole della richiesta dei monegaschi per il proprio gioiello, ma con il tesoretto CR7 proverà un nuovo assalto. Tra i centrocampisti attenzionati dai bianconeri, poi, restano anche Axel Witsel e Corentin Tolisso. Più complicata, invece, l’ipotesi Icardi per l’attacco.