Calciomercato Juventus, Hazard chiude | Vuole restare al Real Madrid

Dalla Spagna rivelano come Eden Hazard non sarebbe per niente intrigato dall’ipotesi Serie A: porte chiuse per la Juventus

La Juventus è ufficialmente separata da Cristiano Ronaldo. Ora i bianconeri possono e devono immaginarsi senza il fuoriclasse portoghese, cercando i migliori profili possibili per sostituirlo all’interno della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Domani contro l’Empoli sarà la prima partita post ‘CR7’: un match in cui ‘Madama’ si affiderà al talento di Paulo Dybala, suo numero ’10’ e nuovo epicentro. Nel frattempo, dalla Spagna rivelano che uno dei possibili eredi di Ronaldo avrebbe chiuso la porta al suo approdo in bianconero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, niente Hazard | Non apprezza la Serie A

Una delle idea balenate nella mente della dirigenza bianconera per sostituire Cristiano Ronaldo è Eden Hazard: il trequartista belga potrebbe raggiungere in prestito il club piemontese, soprattutto in caso di arrivo di Mbappé a Madrid. Secondo quanto rivelato da ‘Defensa Central’, però, Hazard non sarebbe intrigato per niente dall’idea di giocare in Serie A e vorrebbe restare al Real Madrid. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Una volontà che si scontra, quindi, con l’idea della Juventus. Ecco, quindi, che i bianconeri devono guardare altrove per cercare l’erede di CR7. Come raccontato da Calciomercato.it, diversi sono i profili presi in esame dalla dirigenza della Juve per l’attacco: Moise Kean, Scamacca e Raspadori restano i più graditi per costo e prospettiva.