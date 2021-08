Calciomercato, addio Juventus | 100 milioni di euro!

Calciomercato: si complica la pista Hazard in casa Juventus. Richiesta monstre del Real Madrid. Tutti i dettagli

È fatta per il ritorno alla Juventus di Moise Kean. Sarà il primo rinforzo in attacco per Allegri dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, ma potrebbe non essere l’ultimo. Sono infatti diversi i nomi accostati ai bianconeri, dai giovani Scamacca e Raspadori a Icardi fino ad Hazard. La società potrebbe infatti tentare un altro colpo in extremis, possibilmente in prestito. Anche l’esterno belga sarebbe sulla lista di Cherubini, ma da Madrid non arrivano notizie confortanti per la Juve. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, il Real chiede 100 milioni per Hazard | I dettagli

Secondo quanto riportato da ‘dondiario.com’, il Real Madrid non è intenzionato a privarsi di Hazard in prestito. Tutt’altro: stando al portale spagnolo, Florentino Perez ascolterà solo offerte superiori ai 100 milioni di euro. Sarebbe questa la richiesta dei ‘Blancos’ per privarsi dell’ex Chelsea. E anche Ancelotti ha recentemente blindato il belga, che sembra così allontanarsi definitivamente dalla Juventus.