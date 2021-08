Calciomercato Juventus, minaccia Barcellona | Big nel mirino!

Calciomercato Juventus: il Barcellona starebbero monitorando con grande attenzione la trattativa per il rinnovo di Dybala. Tutti i dettagli

La Juventus e il Barcellona ripartono senza Cristiano Ronaldo e Messi. Il pazzo calciomercato estivo che stiamo vivendo ha infatti visto concretizzarsi nel giro di poche settimane il trasferimento dei due rivali di sempre. Il club bianconero sembra ora intenzionato a ripartite da un attaccante giovane subito per poi rimpiazzare CR7 nel 2022, e anche il Barça punta a tornare protagonista sul mercato già a partire dalla prossima estate. Il club blaugrana ha gli occhi puntati anche in casa Juve. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Barcellona su Dybala in caso di addio a parametro zero | I dettagli

La situazione economica del club costringerà la dirigenza del Barça a puntare soprattutto sulle grandi occasioni a parametro zero nella prossima estate. Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, tra i nomi monitorati dalla società catalana c’è anche quello di Paulo Dybala, che è ancora in scadenza nel 2022. Prosegue la trattativa tra l’entourage dell’argentino, Jorge Antun, e la Juve per il rinnovo del contratto, ma ad oggi non si è ancora arrivati alla fumata bianca. C’è distanza economica e, come riferito dal portale spagnolo, anche sull’eventuale inserimento di una clausola rescissoria. In casa bianconera filtra comunque ottimismo, ma il Barcellona è alla finestra pronto ad approfittare di un eventuale fumata nera. La Juventus è avvisata.