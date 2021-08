Cristiano Ronaldo lascia la Juventus ed è un nuovo giocatore del Manchester United: il commento di Sacchi e Capello

Cristiano Ronaldo è un nuovo giocatore del Manchester United. Il portoghese lascia dunque ufficialmente la Juventus dopo tre stagioni per tornare in Inghilterra e vestire nuovamente la maglia dei ‘Red Devils’. La Serie A perde dunque un altro pezzo pregiato nel corso di questa sessione di mercato, dopo i grandi addii, tra gli altri, di Donnarumma, Hakimi, Lukaku e De Paul.

Dell’addio di Ronaldo hanno parlato anche due tecnici che hanno scritto la storia del calcio italiano e mondiale, Arrigo Sacchi e Fabio Capello. Intervistati da ‘La Gazzetta dello Sport’, i due hanno parlato delle motivazioni che hanno portato Ronaldo a lasciare la Juventus e di come possa uscirne il club bianconero dalla cessione. “Penso che sulle valutazioni fatte da Ronaldo abbia inciso la situazione attuale della Juventus. Nella sua visione la Juve di oggi non ha la forza per imporsi a livello internazionale e dopo tre anni di falliti tentativi nel conquistare la Champions questa potrebbe essere la motivazione. Le sue motivazioni sono molto forti e le sue cifre sono quelle di uno straordinario campione” ha affermato Capello. Così Sacchi: “La Serie A perde un solista, ma il calcio è un gioco di squadra, il singolo non può vincere senza gli altri. Ora la Juve dovrà lavorare perché non rimanga il segno, senza Ronaldo gli altri dovranno diventare ancora più gruppo: tutti gli altri avranno maggiore responsabilità”.