CMIT TV | TG mercato e Speciale Ronaldo: segui la diretta delle 14!

Nuovo appuntamento con il TG di Calciomercato.it: diretta dalle ore 14 con le ultime sulla Serie A e gli aggiornamenti di calciomercato

Nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 14.00 saremo in diretta con il nostro consueto TG sul canale Twitch di Calciomercato.it per trattare i principali temi di giornata. Vi daremo tutti gli aggiornamenti di mercato su Inter, Milan e Juventus: in particolare, ovviamente, il focus sul futuro di Cristiano Ronaldo, sempre più vicino all’addio per passare al Manchester City, ed il possibile ritorno di Moise Kean a Torino. Inoltre commenteremo i sorteggi europei di Napoli, Lazio e Roma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Conduce Riccardo Meloni, affiancato dal nostro Ciro Troise. Inoltre, avremo in collegamento dalla Continassa Giorgio Musso e Francesco Iucca da Roma. Come ospite ci sarà il giornalista de ‘La Stampa’ Antonio Barillà.