Ronaldo via dalla Juventus, nel sondaggio proposto su Twitter abbiamo chiesto quale è il giusto baby su cui puntare

L’avventura di Cristiano Ronaldo alla Juventus si può sostanzialmente considerare conclusa. Il portoghese lascia il club bianconero per tornare al Manchester United. La Juventus dunque si guarda intorno per rimpiazzare l’attaccante portoghese. Nel mirino del club bianconero ci sono tanti giovani. Calciomercato.it ha chiesto ai propri follower di Twitter quale sarebbe il profilo migliore su cui investire.

Il 41,5% dei votanti al nostro sondaggio ha espresso la propria preferenza per Moise Kean, ex giocatore bianconero. Per il 30,2% la Juventus farebbe invece meglio a puntare su un bomber esperto: il nome più gettonato è Mauro Icardi, ma non manca chi chiede Vlahovic, Aubameyang, Werner o Griezmann. Il 16,3% ha scelto invece l’opzione Giacomo Raspadori, mentre il 12% ha optato per Gianluca Scamacca.