L’Inter rimonta al Bentegodi contro il Verona: Ilic apre, poi Lautaro Martinez e Correa (doppietta) ribaltano il risultato

E’ un’Inter argentina quella che si impone sul campo del Verona. La squadra di Inzaghi va sotto con una rete di Ilic favorita da un pasticcio di Handanovic, poi nella ripresa firma la rimonta con i gol sudamericani di Lautaro Martinez e di Correa. Il Toro riacciuffa il Verona in avvio di secondo tempo, poi reclama per un calcio di rigore non assegnato dal direttore di gara e dal Var. Inzaghi poi lo tira fuori per il debutto di Correa e l’ex Lazio si rivela subito decisivo: all’83’ è un suo colpo di testa che batte Montipò. Nel recupero poi arriva il tris sempre firmato da Correa. Festa Inter, mentre il Verona di Di Francesco resta a quota zero in classifica. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

VERONA-INTER 1-3: 15′ Ilic (V), 47′ Lautaro Martinez (I), 83′ e 93′ Correa (I)

CLASSIFICA SERIE A: Inter* 6 punti, Udinese* 4, Roma 3, Lazio 3, Napoli 3, Bologna 3, Sassuolo 3, Atalanta 3, Milan 3, Juventus 1, Cagliari 1, Spezia 1, Sampdoria 0, Salernitana 0, Verona* 0, Torino 0, Fiorentina 0, Empoli 0, Venezia* 0, Genoa 0.

* una partita in più