Serie A, Verona-Inter | Di Francesco: "Noi bravi, poi ti mettono Correa..."

Eusebio Di Francesco ha commentato la sconfitta del Verona contro l’Inter: “Correa è arrivato ieri, entra e ti fa gol”

Due partite, due sconfitte e sei gol subiti per il Verona. Non un grande inizio per Eusebio Di Francesco, che però può consolarsi con una prestazione positiva dei suoi uomini. Nel primo tempo gli scaligeri sono riusciti anche a mettere sotto l’Inter, con la rete di Ilic e l’errore di Handanovic. Nella ripresa, però, si è scatenata la furia albiceleste: prima ha pareggiato Lautaro e poi è arrivata la doppietta all’esordio di Joaquin Correa. Di Francesco ha commentato la sconfitta ai microfoni di ‘Dazn’. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

SCONFITTA – “Cosa è successo nella ripresa? Che i minuti sono novanta e poi fanno la differenza i giocatori di qualità. Abbiamo preso gol su un’azione leggibile, sapevamo che Perisic ha la rimessa lunga. Ceccherini si è fatto male, ha cambiato i piani per determinare i cambi che ci avrebbero portato a qualche vantaggio in più”

GOL SUBITI – “Se si analizzano i gol che abbiamo preso, sono arrivati su un calcio d’angolo e fai fatica a cambiare gol, eravamo anche in inferiorità numerica. Il secondo è arrivato su un cross laterale, abbiamo fatto saltare con libertà Correa. Era una palla leggibile, poteva metterla solo dietro. Preoccupato dei gol incassati? Sì, è normale che devo migliorare questo aspetto. L’interpretazione dipende anche dai minuti in cui si incassano i gol. Se mi fate i complimenti per l’atteggiamento, cambiare fa perdere certezze alla squadra che magari con un pizzico di attenzione in più può risolvere le situazioni”

CORREA – “Ci manca il cecchino che chiude la mole di gioco che facciamo. Poi trovi l’Inter che ti mette dentro un giocatore come Correa, che è arrivato ieri in pratica, faccio fatica a pensare che abbia preparato tutto. Ma entra e ti fa gol…”