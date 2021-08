Primo anticipo della seconda giornata di Serie A, prima vittoria in campionato per l’Udinese che supera il Venezia per 3-0

Vittoria convincente dell’Udinese che supera l’ostacolo Venezia e conquista la prima vittoria in campionato. Finisce 3-0 il primo anticipo della seconda giornata di campionato di Serie A giocato alla Dacia Arena di Udine. I padroni di casa, in un’inedita maglia azzurra, hanno la meglio dei lagunari grazie alle reti di Pussetto, Deulofeu e di Molina nel recupero. La squadra di Gotti sale dunque a 4 punti in classifica dopo il bel pareggio in rimonta ottenuto contro la Juventus, mentre i veneti restano a 0 punti dopo la sconfitta contro il Napoli, sempre per 2-0.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Udinese-Venezia 3-0

Marcatori: Pussetto 29′, Deulofeu 70′, Molina 93′