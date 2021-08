Salernitana-Roma, interventi sul terreno di gioco ma la sfida si giocherà regolarmente allo stadio Arechi.

Nessun cambio di campo per Salernitana-Roma. In queste ore è circolata la possibilità di un’impossibilità di giocare il match di domenica sera all’Arechi a causa di un problema alle porte, con alcune ipotesi fantasiose di uno spostamento a Caserta, Napoli o addirittura di inversione con l’Olimpico. Niente di tutto questo: da quanto filtra dal club campano, infatti, allo stadio sono effettivamente in corso degli interventi di adattamento (postazioni e non solo) per rendere più confortevole l’impianto già per il match con i giallorossi. Lavori comunque già programmati e definiti di “ordinaria amministrazione”.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’unico imprevisto è stato sistemato nella giornata di ieri, in relazione al funzionamento della Goal Line Technology sul palo di una porta. Per il resto, come confermato anche da fonti della Lega Serie A, non c’è e non c’è mai stato nessun rischio di un cambio di campo per Salernitana-Roma.