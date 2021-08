Italia, sono 34 i convocati di Roberto Mancini per il triplo impegno contro Bulgaria, Svizzera e Lituania valido per le qualificazioni ai Mondiali 2022

Prima uscita da campione d’Europa per l’Italia di Roberto Mancini. Il ct azzurro ha infatti diramato la lista dei convocati per il triplo impegno contro Bulgaria, Svizzera e Lituania in vista delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Gli azzurri, primi nel girone C a punteggio pieno, sfideranno i bulgari a Firenze il 2 settembre, voleranno poi a Basilea il 5 settembre, mentre ospiteranno i baltici l’8 settembre a Reggio Emilia. Nell’elenco dei 34 convocati compare l’esordiente Gianluca Scamacca. Ritornano inoltre i romanisti Pellegrini e Zaniolo, che hanno dovuto rinunciare agli Europei per infortunio e anche Moise Kean.

I convocati:

Portieri: Donnarumma (Psg), Sirigu (Genoa), Gollini (Tottenham), Meret (Napoli).

Difensori: Acerbi (Lazio), Emerson Palmieri (Lione), Bonucci (Juventus), Florenzi (Milan), Di Lorenzo (Napoli), Toloi (Atalanta), Lazzari (Lazio), Chiellini (Juventus), Bastoni (Inter), Biraghi (Fiorentina).

Centrocampisti: Barella (Inter), Pellegrini (Roma), Sensi (Inter), Pessina (Atalanta), Castrovilli (Fiorentina), Zaniolo (Roma), Jorginho (Chelsea), Verratti (Psg), Locatelli (Juventus), Cristante (Roma).

Attaccanti: Scamacca (Sassuolo), Chiesa (Juventus), Kean (Everton), Raspadori (Sassuolo), Berardi (Sasssuolo), Immobile (Lazio), Belotti (Torino), Insigne (Napoli), Bernardeschi (Juventus).