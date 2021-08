CMIT TV | Barillà: “La Juventus meritava più rispetto da Cristiano Ronaldo”

Ospite della CMIT TV, il collega de ‘La Stampa’ Antonio Barillà commenta l’addio di Cristiano Ronaldo e critica il portoghese.

La notizia del giorno è l’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Del tema, alla CMIT TV, abbiamo parlato con la firma de ‘La Stampa’ Antonio Barillà, che ha criticato duramente il portoghese: “La Juventus perde tantissimo con l’addio di Ronaldo – ha spiegato – Sostituirlo è impossibile, ora la cosa importante è iniziare una ricostruzione. Si sarebbe potuto fare con maggior calma, l’addio non mi stupisce come fatto in sé ma per tempi e modi. La Juventus ha coccolato in ogni modo il portoghese, avrebbe meritato un altro trattamento. Ieri il club è uscito allo scoperto e ha preteso chiarezza. Ma se Ronaldo va via rafforzato da nuovi record, la Juve ne esce indebolita, avendo anche vinto meno in questi tre anni”.

Sulle piste future: “Kean è un’ottima soluzione, è un giocatore forte e cresciuto qui. C’è rimpianto per il fatto che la carta poteva essere già in mano alla Juventus e ora è in mano a Raiola. Gabriel Jesus piaceva già prima, ma ora il City fa resistenza. Sterling è altrettanto forte, anche se è un giocatore molto diverso. Ora bisogna ripartire da un identikit di un giocatore giovane. Icardi non lo escludo ancora, la Juve non può permettersi di non valutare tutte le piste disponibili”.